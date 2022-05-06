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Режим ЧС ввели в селе Иркутской области из-за паводков

В селе Подволошино проживает 341 человек, 77 из которых – дети.

4 мая уровень воды составлял 518 сантиметров при критическом 600 сантиметров. 5 мая он составил 622 сантиметра – за 4 часа произошло повышение на 104 сантиметра. При достижении 670 сантиметров возможно подтопление 39 участков.

«Сегодня в район направлен вертолет Ми-8 МЧС России со взрывотехниками для ликвидации затора на 55 километров ниже Подволошино. На период проведения работ в Подволошинском муниципальном образовании вводится режим «Чрезвычайная ситуация», – говорится в сообщении МЧС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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