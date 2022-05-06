Криптовалюты для обхода санкций неэффективны для России – Moody's

Разрешить криптоактивы для внешней торговли просил российский бизнес, сообщает РБК.

Введение международных санкций против России вызвало вопросы о том, можно ли использовать криптовалюты, в том числе биткоин, «для обхода санкций и восстановления прав граждан России и способности правительства хотя бы частично проводить финансовые операции», пишут аналитики Moody's, делая вывод, что на данный момент криптоактивы вряд ли будут эффективным решением для этих целей.

Из-за санкций против финансового сектора с трудностями при проведении внешнеторговых расчетов сталкивается не только попавший под ограничения бизнес, но и неподсанкционные компании. В конце апреля Федеральная налоговая служба предложила разрешить российским компаниям расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте. Подобные меры также предлагали депутаты и представители крупного бизнеса на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Так, например, менеджер «Северсталь Менеджмента» Глеб Худанов предложил разработать нормативно-правовую базу для обращения криптовалют в России, разрешить отечественным юрлицам покупать, продавать и обменивать их, а также использовать в качестве средства платежа при расчетах с зарубежными контрагентами. Депутат Госдумы Павел Завальный предлагал использовать биткоин в качестве средства расчета с дружественными странами при продаже нефти и газа.

В настоящее время вопрос регулирования рынка криптовалют в России находится в проработке. Минфин разработал законопроект, согласно которому криптовалюты могут быть разрешены как инвестиционный инструмент. В свою очередь, ЦБ выступает за полный запрет криптоактивов в России. При этом криптовалюты запрещено использовать на территории России как средство платежа.