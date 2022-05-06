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Большегруз перевернулась в Слюдянском районе Иркутской области

Водитель большегруза «Интернэшнл», перевозивший бетонные столбы, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, сообщили SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

За рулём автомашины находился 47-летний водитель – житель Шелехова. В результате аварии он не пострадал.

Госавтоинспекция напоминает, что отрезок данной автодороги с 89 по 98 км («Култукский серпантин») является аварийно-опасным. С начала года там зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием большегрузов, в результате которых 1 человек погиб и 2 получили ранения.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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