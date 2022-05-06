Новости

Курс юаня к доллару снизился до минимума с 2020 года

Народный банк Китая в пятницу понизил курс юаня к доллару до 6,6332, передает РИА Новости заявление ЦБ.

Средний обменный курс юаня к доллару в четверг — первый рабочий день после майских праздников — показал активный рост на 505 базисных пунктов, однако уже в пятницу резко упал сразу на 660 базисных пунктов.

ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты с конца апреля на фоне продолжающегося локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике, а также новой вспышки COVID-19 в Пекине.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Владелец KFC не смог продать бизнес в России
Криптовалюты для обхода санкций неэффективны для России – Moody's
Производство мебели снижается, спрос падает, цены растут
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании