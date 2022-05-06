Пиломатериалы продолжат дешеветь

Они уже подешевели на 20% с начала года и будут дешеветь дальше. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Как поясняет эксперт, сейчас Европа, в основном, перестала покупать энергоресурсы — это наиболее доходная часть из тех товаров, которые западные страны активно закупали в России. Но проблемы в Европе могут начаться с деревом и изделиями из него — мебелью, CLT-панелями, пиломатериалами. И здесь реальной альтернативы для закупок у Европы нет, считает аналитик.

По его оценкам, пиломатериалы после пикового прошлого года уже подешевели примерно на 20% с начала года, а в контексте российского рынка будут «либо дешеветь дальше, либо просто установятся на текущих уровнях».