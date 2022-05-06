ВТБ расширил географию восстановления российских лесов

ВТБ увеличил число регионов, в которых клиенты банка и участники программы лояльности смогут восстановить лес в рамках проекта «Подари лес другу!». Пользователям ВТБ Онлайн стала доступна высадка деревья еще в двух лесничествах на юге и в Сибири, всего проект теперь охватывает семь регионов страны. В рамках расширения географии новые деревья уже высадили в Волгоградской области.
Список площадок, в которых клиенты ВТБ могут высадить деревья онлайн, пополнили две новых территории: Алексеевское лесничество в Волгоградской области и Заудинское лесничество в Бурятии.
«За два года при участии ВТБ в рамках проекта „Подари лес другу!“ было высажено более 4 млн деревьев, клиенты и участники программы лояльности направили на это свыше 410 млн рублей и бонусов. Неудивительно, что проект пользуется популярностью — забота о природе для многих стала неотъемлемой частью ответственного подхода к окружающему миру. Однако ритм жизни больших городов редко позволяет принимать активное участие в восстановлении лесов. Мы даем возможность каждому внести свой вклад в сохранение „зеленых легких“ наших планеты всего в несколько кликов. Чтобы каждый мог выбрать участок леса по душе, ВТБ постоянно расширяет географию, добавляя к проекту новые территории», — комментирует Роман Синенко, начальник управления «Программы лояльности» ВТБ.
ВТБ принимает участие в проекте по восстановлению лесов России с 2020 года. Чтобы посадить дерево онлайн, достаточно зайти в раздел «Подари лес другу!» на сайте банка или в мобильном приложении программы лояльности. Там клиенту предлагается на выбор один из участков леса, где можно посадить дерево. Пользователь также выбирает количество саженцев, а затем оплачивает их со счета карты или накопленными бонусами. Если бонусов для покупки не хватит, можно доплатить рублями по карте ВТБ.
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Часть будущего леса, высаженную по проекту «Подари лес другу!», участник программы может назвать любым именем — своим или того, кому он посвящен. После оплаты клиент получает документ с указанием лица, в честь которого посажен лес, а также с названием территории, координатами деревьев на карте, количеством и породой саженцев. Кроме того, клиент может лично посадить дерево, а участки для лесовосстановления регистрируют лесничие.
Деревья высаживаются ежегодно весной и осенью, если собраны средства для восстановления конкретного участка. С учетом расширения географии в проекте участвует шесть национальных парков и лесничеств России, в том числе нацпарки «Смоленское Поозерье», «Заповедная Мордовия», «Угра» и «Мещера». Кроме того, силами клиентов группы ВТБ и волонтеров уже завершены работы по восстановлению леса в нацпарке «Валдайский».