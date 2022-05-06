ВТБ финансирует строительство жилья в Новосибирске на сумму более 1 млрд рублей

ВТБ предоставил финансирование специализированному застройщику «Дом 3» (ГК «Система Новосибирск») на сумму 1,1 млрд рублей. Заемные средства будут направлены на строительство многоквартирного дома в Новосибирске.

Новый 25-этажный дом в центре города планируют сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Общая площадь объекта составляет около 25 тыс. кв. метров. Проект реализуется с использованием счетов эскроу.

«ВТБ продолжает активную работу по кредитованию жилищного строительства. Одна из наших основных задач — поддержать застройщиков в непростой экономической ситуации. Для этого мы применяем комплексные финансовые решения, которые позволяют нашим партнерам по всей России успешно завершать свои текущие проекты и запускать новые», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

«Благодаря соглашению с ВТБ, строительство дома вступило в активную фазу. Мы рассматриваем планы по сотрудничеству с банком не только в сфере наших жилищных проектов, но и по другим направлениям. Среди них редевелопмент промышленных территорий, арендные и гостиничные комплексы, административные здания, логистическая инфраструктура», − подчеркнул Валентин Тиунов, учредитель ГК «Система Новосибирск».