Газпромбанк снизил ставки по кредитам на покупку автомобиля и на любые цели

Газпромбанк второй раз за месяц улучшил условия по потребительским кредитам на покупку автомобиля и на любые цели (под залог авто).

Ставки по кредитам при оформлении личного страхования заемщика составляют от 7,9% до 14,9% на сумму до 5 млн рублей включительно при условии предоставления автомобиля в залог. На тех же условиях без предоставления автомобиля в залог ставки составляют от 12,9% до 16,9% годовых.

Минимальная сумма для оформления кредита под залог авто в Газпромбанке – 300 тыс. рублей, максимальная – 5 млн рублей включительно. Первоначальный взнос не требуется. Суммы до 2 млн рублей можно оформить всего по одному документу — паспорту гражданина РФ.

Подать заявку на кредит можно как на сайте, так и в офисе Банка. В некоторых городах доступна доставка карты Газпромбанка с зачисленной суммой кредита заемщику на дом.

Оформить кредит можно на покупку нового или подержанного автомобиля, мототехники, электромобиля. Кроме того, можно взять кредит под залог имеющегося автомобиля на любые цели — ремонт, строительство, обучение и т.д.

Узнать подробнее об условиях автокредитования от Газпромбанка, а также подать заявку на кредит можно на сайте.