Ростех и Новикомбанк реализуют программу по привлечению специалистов в реальный сектор экономики

Около тысячи высококвалифицированных и отмеченных наградами специалистов предприятий Ростеха смогут получить льготные кредиты в рамках социального проекта Госкорпорации и Новикомбанка. Соглашение об участии в программе поощрения «Развитие» подписали 15 промышленных компаний из девяти регионов России.

Льготные условия кредитования и обслуживания смогут получить лучшие сотрудники, которых определит работодатель. Это победители производственных конкурсов, награжденные знаками отличия и корпоративными премиями, молодые профессионалы до 35 лет, получившие поощрения за добросовестный труд, а также активные лидеры профсоюзных организаций.

Программа «Развитие» разработана Новикомбанком и Ростехом для привлечения и удержания высококвалифицированных молодых специалистов в реальном секторе экономики. Лидеры производственных предприятий могут улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечного кредита от 11,5% годовых. Это на 2,5% ниже ключевой ставки Банка России. Также участникам программы доступны кредиты на образование под 13% и на другие цели по сниженной ставке.

Помимо этого, участники программы «Развитие» могут получить ряд привилегий: индивидуальное обслуживание персональным менеджером, специальные тарифы на аренду индивидуальных банковских сейфов и другие услуги.

В числе первых компаний, заключивших соглашения по программе «Развитие» с Новикомбанком – АО «НИИ «Вектор» (Концерн «Вега») и «ОМО им. П. И. Баранова» (ОДК).

«Филиал «ОМО им. П. И. Баранова», заключив с Новикомбанком соглашение об участии в программе «Развитие», получил дополнительный инструмент мотивации работников, –отметил директор филиала АО «ОДК» «ОМО им. П. И. Баранова» Алексей Толпегин. – Например, получение скидки на процентную ставку по кредиту станет хорошим подспорьем для работников, повысит их заинтересованность в сохранении существующих трудовых отношений с предприятием».