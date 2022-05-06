Финансовый университет и Росбанк запускают конкурс стартапов 2022 года

5 мая 2022 года Финансовый университет совместно с Росбанком запускают конкурс среди студентов для участия в программе «Создай свой стартап». Конкурс продлится с 5 мая 2022 года по 15 ноября 2022 года.

Основные цели конкурса – это стимулирование и активизация инновационного предпринимательства среди студентов и популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде.

В конкурсе могут принимать участие студенты Финансового университета, осваивающие программы бакалавриата и магистратуры, аспиранты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, а также студенты других вузов. К участию приглашаются проектные команды студентов от трех до пяти человек.

Участники пройдут обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Развитие стартапов и предпринимательской деятельности» в объеме 72 часов.

Семь проектных команд, прошедших отбор стартап-проектов организационным комитетом и экспертным советом, получат гранты по 300 000 рублей на создание своих стартап-проектов. Участникам представится возможность воплотить свой стартап-проект под руководством опытных наставников.

По итогам конкурса три проектные команды получат дополнительные денежные призы.

Лучшие стартап-проекты могyт получить предложение от Финансового университета на создание МИП (Финансовый университет выступит в качестве соучредителя).

«В текущих условиях важно воспитывать предпринимательский дух, учить студентов быть предпринимателями, так как за этим стоит не только наше будущее, но и настоящее. Именно сегодняшние студенты и выпускники будут формировать бизнес и его стратегию в ближайшем будущем. Очень важно, чтобы бизнес-модели разрабатывались с учетом целей устойчивого развития, в том числе перехода от планирования инициатив, направленных на сохранение природных ресурсов для будущих поколений, к неотложным практическим мерам по сохранению эко-систем, сокращению углеродного следа, использованию альтернативных источников энергии, зеленых инвестиций, а также создания инклюзивных и доступных услуг и продуктов. Желаю удачи всем участникам конкурса стартапов этого года», - отметила Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка.