Дом для медиков и жилье для переселенцев из аварийного фонда построят до конца года в Нижнеудинске

Микрорайон «Восточный» стал перспективным направлением для развития города. Жилье здесь предоставляется по различным социальным программам, сообщили SIA.RU в правительстве Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Как доложил главе региона заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк, для пострадавших в результате ЧС в «Восточном» строят 22 индивидуальных жилых дома.

Десять семей уже получили право собственности на жилье, остальные должны оформить необходимые документы к 1 июля.

Как сообщил Алексей Емелюков, заместитель министра строительства Иркутской области, в этом году также предполагается закончить строительство пятиэтажного жилого дома на 33 квартиры для работников Нижнеудинской районной больницы.

Финансирование предусмотрено по региональной госпрограмме «Доступное жилье» на 2019-2024 годы. В 2021-2022 в областном бюджете на эти цели было запланировано 89,5 млн рублей. В рамках частно-государственного партнерства в строительстве участвует ОАО «РЖД». В 2021 году выполнено строительно-монтажных работ на 120,6 млн рублей, включая 61 млн рублей внебюджетных средств.

Кроме того, в микрорайоне возводят четыре многоквартирных дома в рамках переселения из ветхого и аварийного жилья. Сдача объектов предусмотрена до конца года. Плюс ко всему запланирована первая очередь строительства жилья для детей-сирот - 20 помещений.

Всего в целях восстановления жилищных прав граждан в пострадавших от наводнения территориях Приангарья идет строительство 295 домов или 944 жилых помещений. Из них 13 многоквартирных домов на 662 квартиры полностью готовы. А из 282 индивидуальных построено 278.