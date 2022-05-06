Более четверти россиян считают свою работу идеальной

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, сколько жителей России считают свою работу идеальной, и почему. В опросе (есть у SIA.RU) приняли участие более 3000 респондентов из всех регионов страны.

Идеальной свою работу смогли назвать 28% опрошенных жителей России.

На первом месте рейтинга признаков идеальной работы ожидаемо оказалась высокая зарплата — ее отметили 69% респондентов. Второе место заняла стабильность — 64% опрошенных указали важность этого аспекта. На третьем месте характеристик идеальной работы оказался дружный коллектив — этот пункт выбрали 58% участников исследования.

Немаловажными качествами для идеальной работы работы мечты респонденты назвали опытного и адекватного руководителя (53), комфортные условия труда (47%), а также возможность работать удаленно (43%).

Еще 34% опрошенных рассказали, что для идеальная работа включает удобный график работы, 29% указали на важность наличия соцпакета и нематериальных бонусов для сотрудников, а по 25% участников исследования отметили близость работы к дому и возможность быстрого карьерного роста.

То, что идеальная работа возможна только в известной компании указали 17% опрошенных, а 13% отметили, что на работе мечты, по их мнению, не должно быть дресс-кода.

В собственной работе жители России больше всего ценят дружный коллектив (43%), стабильность компании (38%), уровень зарплаты (25%), а также график работы (25%).

Еще 23% опрошенных отметили, что любят свою работу за удобное расположение, а 22% участников исследования отметили комфортные условия труда. 17% ценят в работе руководство, а 13% — соцпакет и нематериальные бонусы для сотрудников.