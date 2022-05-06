Нужны ли Байкалу туристические квоты?

Туристический поток на Байкал в последние годы растет, несмотря на пандемию и закрытие границ. Прирост происходит благодаря развитию внутреннего туризма и мерам государственной поддержки. Байкал находится в эпицентре этого восходящего тренда, об этом свидетельствует динамика посещения национальных парков, рассказала в интервью РИА Новости руководитель проектов Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал" Екатерина Терентьева. Несмотря на то, что не все нацпарки готовы к росту турпотока, она не поддерживает идею введения туристических ограничений на Байкале.

– Могу привести цифры, предоставленные Забайкальским национальным парком, который находится со стороны Бурятии: в прошлом году его посетило около 50 тысяч человек. Для сравнения в 2019 – 44 тысячи. А на Ольхон, самое популярное место отдыха, в 2020 году приехало более 57 тысяч туристов, – подчеркнула Екатерина Терентьева.

Не менее половины туристов приезжает из соседних регионов, при этом поток иностранных посетителей из-за пандемии существенно сократился.

По её словам, не все ООПТ готовы справиться с увеличившимся турпотоком. Для этого нужно быстро увеличивать количество КПП, расширять рекреационные зоны, строить новые стоянки для автомобилей и создавать зоны кемпингов, а также чаще ремонтировать дороги. Тем не менее, идею ограничения турпотока на Байкал – введения туристических квот – эксперт не поддерживает.

– На мой взгляд, при текущей конъюнктуре туристического рынка вряд ли эта идея реалистична. Государство наоборот стремится к тому, чтобы россияне как можно больше путешествовали в российские природные парки. Для этого внедрялись программы кэшбека и стимулировалось развитие внутреннего экотуризма.

По её мнению, проблема нацпарков в неравномерности их посещения в течение года. На Байкале, например, пиковые сезоны приходятся на июль-август, а также на начало весны, когда массово приезжают любители подледного лова. Но, с другой стороны, у вопроса есть экономическая составляющая.

– Если ограничивать посещение природных территорий, существенно снизится уровень жизни местного населения, которое живет доходом от туризма. Практически все жители прибрежных поселков заняты в сфере услуг, выросшей вокруг туризма. При правильном планировании и внедрении правил ответственного туризма вводить квоты не потребуется. Скорее нужно вести речь о грамотном управлении на всех уровнях. Эти вопросы поднимаются Минприроды, которое разрабатывает стратегию развития ООПТ до 2030 года.