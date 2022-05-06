Сотрудники ИркАЗа вместе с Казачьим обществом посетили ветеранов

18 продуктовых наборов вручили героям войны в преддверии Дня Победы. Сегодня в составе Шелеховского Казачьего общества около 100 человек, 14 из них – это сотрудники шелеховской промплощадки.

Алексей Тенигин, директор по экологии ИркАЗа:

– 77 лет прошло со дня Великой Победы. Мы благодарны вам, уважаемые ветераны, за ваши подвиги, за смелость, мужество и героизм. Спасибо вам за мир!

Вместе с теплыми пожеланиями ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам тыла, детям войны и вдовам фронтовиков вручили подарки, благодарственные письма, а самое главное – вместе вспомнили те страшные дни и почтили память погибших.

Сергей Заяц, руководитель Шелеховского Казачьего общества:

– Нашему поколению очень повезло, ведь мы выросли на руках наших дедов, прошедших все тяготы войны. Наш долг сегодня – передавать детям и внукам память о подвигах наших предков, научить их любить Родину на примере «бессмертных героев».

Самая теплая и душевная беседа состоялась с Ольгой Ивановной Гладковой из деревни Шаманка. К слову, ей уже 102 года! До войны она успела поработать учителем. А потом ушла на фронт. Вернулась через три с половиной года, окончила курсы и устроилась бухгалтером на мясокомбинате. Встретившись с казаками, она с радостью спела песню «Шел солдат на побывку домой».