Банк России показал памятную монету с изображением Иркутска

Монеты номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести» выпустят 6 мая.

На них будут изображены:

Ижевск,

Иркутск,

Казань,

Магнитогорск»

Их тираж составит по 1 млн на каждый из городов трудовой доблести.

На монете «Иркутск» (каталожный номер 5714-0080) расположено рельефное изображение памятника «Танк Т-34-85 «Иркутский комсомолец»; по окружности имеются надписи, вверху: «ИРКУТСК», внизу, на ленте: «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» присвоили Иркутску в июле 2020 года. Об этом заявил Владимир Путин. Звания «Город трудовой доблести» удостоены населенные пункты, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.