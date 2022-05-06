Реконструкция городского парка в Тайшете завершится в июле

Это произойдёт ко Дню города, который отмечается в последнее воскресенье июля, сообщил глава региона Игорь Кобзев сегодня во время рабочей поездки по Тайшетскому району.

Обновление этого общественного пространства началось в 2021 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На работы было заложено более 140 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов и частных инвестиций.

В этом году реконструкция городского парка продолжается за счет частных инвесторов. К уже имеющимся объектам, например, Аллее Славы, вело-пешеходному мосту, спортивной, игровой и творческим площадкам добавятся светодинамический фонтан, веревочный парк, каток и роллердром, пикниковая зона, торговые точки и др.

– Меня заверили, что работы по реконструкции городского парка будут закончены ко Дню города, – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня во время рабочей поездки по Тайшетскому району. – Для жителей Тайшета это место уже стало точкой притяжения, хочется сделать его еще лучше, удобнее и востребованнее.

Кроме того, глава региона обсудил с руководством города ремонт дорог на близлежащих улицах. Он призвал подходить к этому вопросу комплексно, синхронизировать программы ремонта: обновлять не только дорожное полотно, но и коммуникации, чтобы не пришлось через некоторое время вскрывать асфальт для ремонта сетей.