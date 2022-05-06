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Деревянный настил рядом с ледоколом «Ангара» в Иркутске демонтируют

В Иркутске начали демонтаж деревянного настила в парке «Солнечная дорога». Конструкция находится в аварийном состоянии из-за повышения уровня воды и не подлежит ремонту, сообщает пресс-служба мэрии.

– По результатам обследования получено заключение об аварийности конструкций. В проектных решениях 2017 года не был учтен предельный уровень воды в Иркутском водохранилище. При повышении уровня водохранилища конструкция настила частично оказывалась под водой, что привело к нарушению конструктива основания и деформации покрытия, – отметила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела.

В связи с началом работ по демонтажу проход на настил запрещен. Доступ ограничен сигнальной лентой.

Парк «Солнечная дорога» в микрорайоне Солнечный благоустроен в 2017 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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