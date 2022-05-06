Опубликованы расписание и схема движения общественного транспорта 9 мая

В связи с празднованием 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Иркутске изменено расписание и схема движения общественного транспорта . В связи с закрытием для движения транспорта ряда улиц в центральной части города будут внесены изменения в маршруты городского общественного транспорта, а работа общественного транспорта в День Победы будет продлена до 24.00 часов.

Маршруты автобусов

1. C 7:30 до 12:00 (закрытие ул. Декабрьских Событий) движение автобусов маршрута № 5к при следовании в центр после ул. Депутатская будет направлено улицам Трилиссера, Партизанская; из центра – по улицам Партизанская, Трилиссера, Депутатская и далее по маршруту.

2. С 7:30 до 13:00 (закрытие ул. Декабрьских Событий, К. Маркса) движение автобусов №№ 20, 42, 43 при следовании из аэропорта после ул. Советская будет направлено по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам; с 13:00 до 23:00 (закрытие сквера им. Кирова) после К. Маркса транспорт двинется по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. С 7:30 до 13:00 (закрытие сквера им. Кирова и перекрестка ул. Советская - Декабрьских Событий) движение маршрутов №№ 20, 42, 43 при следовании в аэропорт после ул. Чкалова будет направлено по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Седова, Советская, Байкальская, Трилиссера, Красноярская, Советская и далее по маршрутам; с 13:00 до 23:00 (закрытие сквера им. Кирова) после ул. Чкалова – по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам.

3. С 7:30 до 12:00 (закрытие ул. Декабрьских Событий, К. Маркса) движение автобусов № 98 будет осуществляться до остановки «Филармония», при следовании в центр после ул. Советская – по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская, Тимирязева, Ленина, Дзержинского; из центра – после ул. Дзержинского по улицам К. Либкнехта, Трилиссера, Красноярская, Советская и далее по маршруту. С 12:00 до 23:00 (закрытие сквера им. Кирова) после ул. К. Маркса по улицам Киевская, Дзержинского, К. Либкнехта и далее по маршруту.

4. С 8:00 до 13:00 (закрытие ул. Декабрьских Событий, К. Маркса и сквера им. Кирова) движение автобусов № 66 при следовании в центр после ул. Дзержинского будет направлено по улицам Литвинова, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. С 13:00 до 23:00 (закрытие сквера им. Кирова) после ул. К. Маркса транспорт будет двигаться по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. С 8:00 до 23:00 (закрытие сквера им. Кирова) движение маршрута № 66 при следовании в центр после улицы Чкалова будет направлено по Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршруту.

5. С 8:00 до 12:00 (закрытие ул. Декабрьских Событий) движение автобусов №№ 4к, 4с будет осуществляться до остановки «Автовокзал».

6. С 8:00 до 12:00 (закрытие ул. К. Маркса, Декабрьских Событий) движение автобусов №№ 9, 15, 27, 32, 52, 81 будет осуществляться до остановки «Автовокзал». При следовании в центр после ул. Рабочая транспорт будет направлен по улицам Ф. Каменецкого, Дзержинского, Октябрьской революции; от Автовокзала – по улицам Октябрьской революции, Ф. Энгельса, Баррикад и далее по маршрутам. С 12:00 до 23:00 при следовании в центр автобусы после улицы Рабочая проследуют по Ф. Каменецкого, К. Маркса и далее по маршрутам.

7. С 8:00 до 12:00 (закрытие ул. Декабрьских Событий, К.Маркса) движение автобусов №№ 13, 31 будет осуществляться до остановки «Автовокзал», после ул. Рабочая транспорт двинется по Ф. Каменецкого, Дзержинского, Октябрьской революции; от Автовокзала – по улицам Октябрьской революции, Ф. Энгельса, Баррикад и далее по маршрутам. С 12:00 до 23:00 (закрытие сквера им. Кирова) движение автобусных маршрутов №№ 13, 31 при следовании в центр после ул. Рабочая будет направлено по Ф. Каменецкого, Дзержинского, Октябрьской революции, Тимирязева, Декабрьских Событий, К. Маркса, Ф. Каменецкого, Рабочая и далее по маршруту.

8. С 8:00 до 12:00 (закрытие ул. К. Маркса, Декабрьских Событий) движение автобусов маршрута регулярных перевозок № 35 будет осуществляться до остановки «Автовокзал», после ул. Тимирязева транспорт проследует по улицам Декабрьских Событий, Дзержинского, Октябрьской революции.

9. С 9:00 до 13:00 (закрытие ул. К. Маркса и сквера им. Кирова) движение автобусных маршрутов регулярных перевозок №№ 14, 28р, 30, 37, 65 при следовании из центра после ул. Дзержинского будет осуществляться по улицам Литвинова, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановка «Ц.Рынок» будет перенесена с ул. Чехова на ул.Дзержинского,26. С 13:00 до 23:00 (закрытие сквера им. Кирова) после ул. К. Маркса транспорт проследует по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. С 8:00 до 23:00 (закрытие сквера им. Кирова) движение по маршрутам №№ 14, 28р, 30, 37, 65 при следовании в центр после ул. Чкалова будет направлено по улицам Марата, Свердлова, Ленина.

10. С 8:00 до 13:00 (закрытие сквера им. Кирова, ул. Декабрьских Событий) движение автобусов №№ 8, 67 при следовании от Н.И.ТЭЦ и м/р Первомайский в центр будет осуществляться после ул. Чкалова по Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского до остановки «Ц.Рынок» (ул. Дзержинского, 26); из центра города – после ул. Дзержинского по улицам Литвинова, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. С 13:00 до 23:00 (закрытие сквера им. Кирова) при следовании в м/р Зеленый, м/р Топкинский после ул. Чкалова транспорт проследует по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, Декабрьских Событий, К. Маркса, Ф. Каменецкого, Рабочая и далее по маршрутам; при движении из м/р Зеленый и м/р Топкинский – после ул. Рабочая автобусы пойдут по улицам Ф. Каменецкого, К. Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова.

11. С 7:30 до 12:00 (закрытие сквера им. Кирова и перекрестка ул. Советская – Депутатская) движение автобусов № 90 при следовании в аэропорт после ул. Байкальская будет осуществляться по улицам Трилиссера, Красноярская, Советская и далее по маршруту; при следовании из аэропорта – после ул. Советская транспорт пойдет по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская, С. Перовской, Борцов революции, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. С 12:00 до 23:00 при следовании из аэропорта после ул. Ленина автобусы будут направлены по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту.

12. С 7:30 до 11:30 (закрытие сквера им. Кирова и перекрестка ул. Советская – Депутатская) движение автобусных маршрутов регулярных перевозок №№ 3, 80 при следовании в аэропорт после ул. Чкалова будет направлено по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, К. Либкнехта, Трилиссера, Красноярская, Советская и далее по маршрутам. При следовании из аэропорта маршрут автобусов № 3 после ул. Советская пройдет по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская, С.Перовской, Борцов революции, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту; № 80 – после ул. Ленина по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. С 11:30 до 23:00 движение по маршрутам №№ 3, 80 при следовании в аэропорт после ул. Чкалова пройдет по улицам Марата, Свердлова, Ленина; из центра – после ул. Ленина – по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова.

13. С 8:00 до 13:00 (закрытие сквера им. Кирова, ул. Декабрьских Событий и Нижняя Набережная) движение автобусов маршрута регулярных перевозок № 56 при следовании из мкр. Солнечный будет осуществляться до остановки «Ц.Рынок». С 13:00 до 23:00 при следовании из мкр. Солнечный после ул. Байкальская транспорт проследует по улицам Литвинова, Дзержинского, Декабрьских Событий, К. Маркса, Ф. Каменецкого, Рабочая и далее по маршруту; из пр. Радищева после ул. Рабочая – по улицам Ф. Каменецкого, К. Маркса, Ленина и далее по маршруту.

14. С 8:00 до 23:00 (закрытие сквера им. Кирова) движение автобусов №№ 6, 29, 33, 39 при следовании в центр после ул. Чкалова будет направлено по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам; при следовании из центра – после ул. Б. Хмельницкого – по улицам К. Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам.

15. С 8:00 до 23:00 (закрытие сквера им. Кирова) движение автобусов №№ 7к, 16, 23 при следовании из центра после ул. Ленина будет направлено по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Движение автобусов №№ 16, 23, 74 при следовании в центр после ул. Чкалова будет направлено по улицам Марата, Свердлова, Ленина.

16. С 8:00 до 23:00 (закрытие сквера им. Кирова) движение автобусов №№ 12, 16к будет осуществляться до остановки «Художественный музей». При следовании из центра после ул. Ленина транспорт направят по улицам Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам.

17. С 8:00 до 23:00 (закрытие сквера им. Кирова) движение автобусов № 28 будет осуществляться при следовании в центр города после Глазковского моста по улицам 5-ой Армии, Сурикова, Марата, Чкалова до остановки «ул. Чкалова».

Маршруты троллейбусов

С 7:30 до 10:30 (закрытие сквера им. Кирова и перекрестка ул. Депутатская – Советская) движение троллейбусных маршрутов регулярных перевозок №№ 3, 4 будет закрыто. С 10:30 до 14:00 троллейбусы пойдут по маршруту «Аэропорт – м/р Солнечный».

С 8:00 до 14:00 (закрытие сквера им. Кирова) движение троллейбусов №№ 7, 8 при следовании из м/р Первомайский и м/р Юбилейный будет осуществляться до остановки «ул. Волжская».

Маршруты трамваев

С 7.30 до 12.00ч. (закрытие ул. Декабрьских Событий) движение трамваев № 1 будет осуществляться по маршруту «Студгородок – Ц. Рынок – ул. Волжская -Трампарк». Трамваи № 3 будут курсировать по маршруту «ул. Волжская – ул. Партизанская - Ц. Рынок». Трамваи №№ 5, 6 будут перевозить пассажиров по маршруту «м/р Солнечный – ул. Депутатская – ул. Волжская – ул. Партизанская – Ц. Рынок». Движение трамваев по маршрутам №№ 2, 4, 4а будет закрыто.

С 21.00 9 мая будут организованы пункты отправления транспорта:

- для троллейбусных маршрутов (ул. Свердлова):

№ 3 «пр. Марата – м/р Солнечный»;

№ 4 «ул. Свердлова – Аэропорт»;

№ 7«ул. Свердлова – м/р Первомайский»;

№ 8 «ул. Свердлова – м/р Юбилейный».

- для трамвайных маршрутов:

№ 1 «Студгородок – ул. Волжская»;

№ 3 «Ц.Рынок – ул. Волжская»;

№ 4 «ул. Братская – Ц. Рынок» (будет продлен до Ж.Д. Вокзала);

№ 5 «м/р Солнечный – Ц. Рынок – ул. Волжская» (будет продлен до Ж.Д. Вокзала);

№ 6 «м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц. Рынок».

- для автобусных маршрутов (ул. Сурикова, ул. Нижняя Набережная, ул. Российская):

№ 3 «Центр – м/р Юбилейный»;

№ 4 «Ц.Рынок – м/р Университетский (через Академический мост)»;

№ 4к «Ц.Рынок – пр. Рабочее – Копай»;

№ 6 «Ц.Рынок – пос. Жилкино»;

№ 8 «Центр – Н.И.ТЭЦ»;

№ 16к «Сквер им. Кирова – м/р Солнечный» - 2 коммерческих автобуса;

№ 22 «Ц.Рынок – м/р Первомайский (через Академический мост)»;

№ 23 «Ц. Рынок – М. Конева»;

№ 27 «Ц. Рынок – м/р Топкинский»;

№ 28р «Ц.Рынок – Авиазавод (пос. Боково)»;

№ 30 «Ц.Рынок – Н.Ленино (больница № 8)»;

№ 32 «Ц.Рынок – м/р Зеленый»;

№ 33 «Ц.Рынок – ст. Батарейная»;

№ 56 «Центр – пр. Радищева»;

№ 65 «Ц.Рынок – 7 м/р Н.Ленино»;

№ 83 «Ц.Рынок – м/р Радужный (через Академический мост)».

Пункт отправления для маршрутов №№ 3, 6, 8, 23, 28р, 30, 33, 65 – правая сторона ул. Сурикова от ул. Ленина в направлении Глазковского моста.

Пункт отправления для маршрутов №№ 4к, 27, 32, 56 – правая сторона ул. Нижняя Набережная от ул. Декабрьских Событий в направлении остановки «Фортуна». Пункт отправления для маршрутов №№ 4, 16к, 22, 83 – правая сторона ул. Российская на участке от ул. Марата до ул. Ленина.