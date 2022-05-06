«Праздничный трамвай» проедет по Иркутску 9 мая

В День Победы на открытой платформе «Праздничного трамвая» пройдёт праздничный концерт. Передвижную концертную площадку подготовили сотрудники МУП «Иркутскгортранс», сообщает мэрия.

С произведениями военных лет, русскими народными песнями и современными композициями выступят вокалисты молодежно-патриотического клуба «Поколение» БФ «Байкал Интеграция» Ника и Ангелина Бухаровы, Иван Колесник, Артем Трайбер, Ирина Золотарева, Наталья Грэт.

– Концерт начнется в 8.30 на месте сбора колонны «Бессмертного полка» у танка «Иркутский комсомолец». В исполнении лауреатов международных, всероссийских и городских конкурсов и фестивалей прозвучат известные, всеми любимые песни. В 12.00 открытая площадка начнет движение в сторону железнодорожного вокзала, по дороге концерт продолжится, – рассказал руководитель МУП «Иркутскгортранс» Сергей Майок.

Кроме того, в 13.00 с конечной остановки «Свердлова» в поездку по городу отправится еще одна передвижная концертная площадка – «Синий троллейбус Булата Окуджавы». В программе – песни прославленного барда и композиции военных лет.