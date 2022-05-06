С 1 июля устанавливать инвалидность будут по новым правилам

Устанавливать инвалидность будут по новым правилам

С 1 июля 2022 года закончится действия упрощенного порядка признания лица инвалидом. Он был введен в марте 2020 года во время пандемии COVID-19 как исключительная мера.

Гражданам, у которых срок переосвидетельствования наступает по 1 июля 2022 года, установленная прежде группа инвалидности будет продлена на шесть месяцев. При сроке окончания инвалидности после этой даты следует обратиться в медицинскую организацию по месту жительства для своевременного оформления направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Переосвидетельствование можно пройти заблаговременно, но не ранее чем за два месяца до истечения установленного срока инвалидности.

Также после 1 июля 2022 года установление инвалидности будет проводиться по новым правилам. Согласно изменениям, теперь на этапе оформления направления в медицинской организации и подписания согласия на проведение МСЭ человек самостоятельно может выбрать предпочтительную для него форму: очную, приехав в бюро, или заочную, при которой экспертное решение примут по направительным документам.

За консультацией можно обратиться в Главное бюро МСЭ по Иркутской области:

- по телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000;

- почтовым отправлением (адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, 3 этаж);

- в разделе «Вопрос – ответ» на официальном сайте учреждения: https://www.38.gbmse.ru.