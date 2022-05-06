Новости

Участники праздничных мероприятий в Иркутске могут сдать бесплатный экспресс-тест на ковид

Читайте также:

81 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки
6 мая 2022
В России за сутки число госпитализаций с коронавирусом выросло на 132,3%
5 мая 2022

Участники праздничных мероприятий в Иркутске могут бесплатно сдать экспресс-тесты на COVID-19. Для этого организована работа мобильных передвижных комплексов.

Такие комплексы будут работать по следующим адресам:

  • 6, 7 и 8 мая с 08.00 до 20.00 – в сквере имени Кирова и у стадиона «Труд».
  • 9 мая с 08.00 до 10.00 – на парковочной площадке в районе дома № 125 на улице Декабрьских Событий; с 10.00 до 14.00 – на парковке в районе улицы Ленина, 14Б; с 14.00 до 20.00 – на парковочной площадке у здания Института математики и информационных технологий ИГУ на бульваре Гагарина, 20.

Тестирование проводят представители учреждений здравоохранения Иркутска и Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Владелец KFC не смог продать бизнес в России
Криптовалюты для обхода санкций неэффективны для России – Moody's
Производство мебели снижается, спрос падает, цены растут
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании