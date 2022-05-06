Участники праздничных мероприятий в Иркутске могут сдать бесплатный экспресс-тест на ковид

Участники праздничных мероприятий в Иркутске могут бесплатно сдать экспресс-тесты на COVID-19. Для этого организована работа мобильных передвижных комплексов.

Такие комплексы будут работать по следующим адресам:

6, 7 и 8 мая с 08.00 до 20.00 – в сквере имени Кирова и у стадиона «Труд».

9 мая с 08.00 до 10.00 – на парковочной площадке в районе дома № 125 на улице Декабрьских Событий; с 10.00 до 14.00 – на парковке в районе улицы Ленина, 14Б; с 14.00 до 20.00 – на парковочной площадке у здания Института математики и информационных технологий ИГУ на бульваре Гагарина, 20.

Тестирование проводят представители учреждений здравоохранения Иркутска и Иркутской области.