Bloomberg: Китай потребовал от госструктур избавиться от иностранных компьютеров

Власти Китая потребовали от государственных учреждений и компаний в течение двух лет заменить иностранные компьютеры на китайские. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники агентства утверждают, что сотрудникам госструктур было предложено после майских праздников сдать иностранные ПК в обмен на местную альтернативу, работающую на китайском ПО.

По данным Bloomberg, в ходе программы будет заменено не менее 50 млн ПК, из-за чего в первую очередь упадет спрос на компьютеры компаний HP Inc. и Dell Technologies Inc. Их место займут Lenovo Group Ltd., разработчики ПО Kingsoft Corp. и China National Software & Service Co., производители серверов Electronic Information Industry Co. и Dawning Information Industry Co. Как отмечает агентство, цены на акции этих компаний на фоне новостей растут на 3–10%.

Ранее The Guardian сообщала, что власти Китая на фоне антироссийских санкций решили провести стресс-тест экономики. По данным издания, они опасаются попадания под такие же ограничения, которые западные страны ввели в отношении РФ.

Виктория Колганова