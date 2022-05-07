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Данил Панкин и Илья Скрипинский из Шелехова погибли во время спецоперации на Украине

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5 мая 2022

Мэр города Шелехова Иркутской области Сергей Липин сообщил, что во время спецоперации на Украине погибли двое местных жителей – 19-летний Данил Панкин и 21-летний Илья Скрипинский.

Данил родился в селе Баклаши. Учился в сельской школе, в Шелеховском лице, затем – в Энергетическом колледже. Отслужив в армии, свою жизнь решил посвятить военной деятельности. Проходил службу по контракту в воинской части города Хабаровска. Погиб в городе Изюм.

Илья родом из многодетной семьи из города Первомайск Луганской области. В 2014 году вместе с семьей переехал в Приангарье. Молодой человек выбрал службу по контракту и вернулся защищать свою Родину. Погиб под Харьковом.

Прощание с бойцами состоится в субботу, 7 мая, с 13:00 до 14:00 на площади Победы в городском парке. Похороны пройдут на городском кладбище.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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