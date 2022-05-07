Почти 700 тысяч руб. потратят на украшение кинотеатра в духе старой фотографии в Приангарье

Правительство Иркутской области выделило 670 тысяч рублей на создание рисунка в духе старой фотографии на здании бывшего кинотеатра «Гигант», сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Деньги выделены из областного бюджета. «На фасад наносят композицию, выполненную в духе старой фотографии кинотеатра, на фоне которого идут люди. Их фигуры фасадной краской нанесли молодые архитекторы», – рассказали власти.

Следующим этапом работ станет создание фасадного баннера. На нем будут изображены достопримечательности Иркутска в такой же старинной стилистике. Баннер закроет оставшуюся часть фасада здания.

Работы завершат к празднованию Дня Победы.