Новое здание больницы вместо пострадавшего от паводка достроят до конца года в селе Шелехово

Новое здание для участковой больницы в селе Шелехово Тайшетского района Иркутской области построят к ноябрю этого года – оно будет возведено на замену зданию, которое пострадало от паводка в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Оно будет иметь три этажа, организация рассчитана на 20 посещений в смену и на 11 коек для стационарного лечения. В больнице также разместится клинико-диагностическая лаборатория, амбулатория, помещение скорой помощи.

Здесь смогут лечиться также жители близлежащих населенных пунктов – Талой, Рождественки, Покровки, Серегина, Старошелехово, Георгиевки, где проживают около 1 тыс. человек.

Сейчас ведется поиск кадров для работы в учреждении, закупается медоборудование.

В этом году в Тайшетском районе также планируется провести капитальный ремонт в поликлиниках Бирюсинска, рабочих поселках Шиткино и Новобирюсинский. В 2023 году – в поликлинике рабочего поселка Юрты. Кроме того, на текущий год запланировано строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах Джогино и Шелаево. В следующем году такие заведения возведут в поселках Пея и Полинчет.