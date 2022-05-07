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Режим ЧС ввели из-за крупного пожар, охватившего дома и школу в Тайшетском районе

Правительство Иркутской области сообщило, из-за крупного пожара на железнодорожной станции Половино-Черемхово в Тайшетском районе введен режим ЧС, огонь охватил несколько объектов.

Возгорание произошло в 15:14. По информации регионального управления МЧС, на момент прибытия первого подразделения горели четыре деревянных дома. Из-за сильного ветра огонь распространился на семь домов и школу. Общая площадь возгорания – 4 га.

В ликвидации огня задействованы 69 человек и 25 машин, в том числе пожарный поезд. Работу по тушению осложняет отсутствие источников воды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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