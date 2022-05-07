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Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Иркутской области

ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение.

«7 мая на станции Червянка Чунского района наблюдается очень сильный юго-западный ветер, скорость которого достигает 25 м/с. В северо-западных районах в ближайшие 1-2 часа ожидается очень сильный ветер до 25-27 м/с. Риск возникновения масштабных пожаров многократно возрастает», – говорится в сообщении.

Запрещено использовать любые источники открытого огня, в населенных пунктах возможно временное отключение электроэнергии. МЧС посоветовало закрыть плотно окна и убрать с балконов предметы, которые могут быть сброшены вниз порывами ветра.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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