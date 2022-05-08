Выплаты до 300 тыс. рублей получат пострадавшие при пожаре в Половино-Черемхово

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил направить в кратчайшие сроки выплаты пострадавшим от пожара в селе Половино-Черемхово Тайшетского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Размер выплат: за частичную утрату имущества – 10 тыс. рублей, но не более 50 тыс. на семью, за полную – 100, но не более 300 тыс. на семью», – рассказали власти.

В результате пожара в селе сгорело шесть частных домов, в которых проживало семь человек. Детей среди них нет. За медицинской помощью никто не обращался. Сейчас возгорание локализовано.