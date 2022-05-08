Новости

Выплаты до 300 тыс. рублей получат пострадавшие при пожаре в Половино-Черемхово

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил направить в кратчайшие сроки выплаты пострадавшим от пожара в селе Половино-Черемхово Тайшетского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Размер выплат: за частичную утрату имущества – 10 тыс. рублей, но не более 50 тыс. на семью, за полную – 100, но не более 300 тыс. на семью», – рассказали власти.

В результате пожара в селе сгорело шесть частных домов, в которых проживало семь человек. Детей среди них нет. За медицинской помощью никто не обращался. Сейчас возгорание локализовано.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Владелец KFC не смог продать бизнес в России
Криптовалюты для обхода санкций неэффективны для России – Moody's
Производство мебели снижается, спрос падает, цены растут
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании