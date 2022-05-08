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Два человека погибли, 35 домов сгорели в Иркутской области при пожаре в СНТ «Моргудон»

Крупный пожар случился накануне в садоводстве Моргудон Братского района Иркутской области 7 мая, в результате возгорания огнем уничтожены 35 домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. По словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, во время инцидента погибли два человека.

Пожар в садоводстве случился во втором часу дня. Помимо домов сгорела сухая растительность на площади 4 га. В тушении были задействованы 52 человека, 22 единицы техники, со станции «Вихоревка» привлечен пожарный поезд. К вечеру 7 мая возгорание было локализовано.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности»  и «Халатность». Причины возгорания устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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