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Офицер из города Зимы Виктор Брыжов погиб во время спецоперации на Украине

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6 мая 2022

30-летний офицер из Зимы Иркутской области Виктор Брыжов погиб во время спецоперации на Украине, сообщает официальное сообщество города со ссылкой на мэра Андрея Коновалова.

«Горькая весть пришла в наш город по поводу гибели 1 мая 2022 года зиминца, офицера Брыжова Виктора Александровича. Виктору было всего 30 лет. Наш земляк – кадровый военный, в 2013 году блестяще закончил Дальневосточное высшее военное командное училище имени К. К. Рокоссовского по специальности «горная подготовка». После училища служил в Кабардино-Балкарии, затем в Кабардино-Черкессии, далее был направлен в Ростовскую область», – рассказал мэр.

Прощание с погибшим офицером состоялось 7 мая в Кинодосуговом центре «Россия».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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