Названы улицы Иркутска, которые будут перекрыты 9 мая во время празднования Дня Победы

Госавтоинспекция Иркутска опубликовала список улиц, которые будут перекрыты в городе 9 мая во время празднования Дня Победы.

9 мая с 06:30 будет закрыто движение транспорта по всему маршруту следования торжественной колонны по ул. Советской, Декабрьских Событий, Карла Маркса, Сухэ Батора, а также на сквере им. Кирова.

В 09:00 начнется традиционное шествие пеших колонн. Участок улицы Декабрьских Событий (от ул. Карла Маркса до ул. Нижняя Набережная) до окончания всех мероприятий будет пешеходным.

В завершении дня с 22:00 до 22:.10 в акватории реки Ангара на улице Нижняя Набережная состоится праздничный салют.