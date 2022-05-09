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Братск оказался в ТОП-3 по суточной заболеваемости ковидом в Приангарье в выходные

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области по итогам минувших выходных. Согласно информации, в ТОП-3 по суточной заболеваемости 7 и 8 мая оказался Братск.

7 мая лидерами по заболеваемости стали Иркутск и Братск, где выявлено 46 и 14 случаев соответственно. По 9 человек заболели в Ангарске, Куйтунском районе и Иркутском районе.

 8 мая в тройку лидеров по суточному инфицированию вошли Иркутск, Иркутский район, Братск, где выявлено 35, 14 и 13 новых случаев соответственно.

Количество госпитализированных за двое суток снизилось на 32, до 392 человек. Общее число заболевших за двое суток увеличилось на 227.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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