Почти 68 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Иркутске

Правительство Приангарья сообщило, что в 2022 году в акции «Бессмертный полк» в Иркутске поучаствовали 67750 человек.

«В этом году в шествии «Бессмертный полк» приняли участие почти 68 тысяч иркутян и гостей города. Люди вышли с портретами своих близких – ветеранов Великой Отечественной войны. Это свидетельствует о единстве нашего народа, о том, что память и уважение к подвигу тех, кто боролся за Великую Победу, живы в сердцах последующих поколений», – рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Акция «Бессмертный полк» в Иркутске состоялась в девятый раз. Впервые Иркутск присоединился к ней в 2014 году. Тогда с портретами фронтовиков и тружеников тыла на улицы вышли около трех тысяч человек. В 2020 и 2021 годах акция проходила в онлайн-формате.