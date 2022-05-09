Новости

Почти 68 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Иркутске

Правительство Приангарья сообщило, что в 2022 году в акции «Бессмертный полк» в Иркутске поучаствовали 67750 человек.

«В этом году в шествии «Бессмертный полк» приняли участие почти 68 тысяч иркутян и гостей города. Люди вышли с портретами своих близких – ветеранов Великой Отечественной войны. Это свидетельствует о единстве нашего народа, о том, что память и уважение к подвигу тех, кто боролся за Великую Победу, живы в сердцах последующих поколений», – рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Акция «Бессмертный полк» в Иркутске состоялась в девятый раз. Впервые Иркутск присоединился к ней  в 2014 году. Тогда с портретами фронтовиков и тружеников тыла на улицы вышли около трех тысяч человек. В 2020 и 2021 годах акция проходила в онлайн-формате.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Владелец KFC не смог продать бизнес в России
Криптовалюты для обхода санкций неэффективны для России – Moody's
Производство мебели снижается, спрос падает, цены растут
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании