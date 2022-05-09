Погорельцы села Половино-Черемхово получат древесину для восстановления жилья

Правительство Иркутской области выделит древесину погорельцам села Половино-Черемхово, где накануне случился крупный пожар, – материалы будут направлены на восстановление домов, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

«По законодательству Иркутской области, люди, у которых жилые дома уничтожены пожаром или стихийным бедствием, имеют право получить 155 кубометров древесины для строительства нового дома и хозяйственных построек. Благодаря такой поддержке пострадавшие из-за крупного пожара в селе Половино-Черемхово смогут быстрее восстановить свои дома», — сказал Игорь Кобзев.

Напомним, пожар повредил в селе не только дома, но и школу, где обучались 82 ребенка – теперь они будут ездить на автобусах в соседнее село Юрты, которое расположено в 3,5 км от пострадавшего села. В настоящее время вопрос ремонта старого или строительство нового учреждения обсуждается.