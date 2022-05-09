9 мая 2022 года Россия отмечает 77-ую годовщину Великой Победы, в том числе Иркутская область. В разных муниципалитетах региона предусмотрена своя программа празднования события. В текущем году в Приангарье впервые за пандемию праздник отмечается в очном режиме. Самыми яркими моментами празднования Дня Победы люди делятся в социальных сетях.
Новости
Жители Иркутской области показали, как празднуют День Победы
/ Сибирское Информационное Агентство /
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