Жители Иркутской области показали, как празднуют День Победы

9 мая 2022 года Россия отмечает 77-ую годовщину Великой Победы, в том числе Иркутская область. В разных муниципалитетах региона предусмотрена своя программа празднования события. В текущем году в Приангарье впервые за пандемию праздник отмечается в очном режиме. Самыми яркими моментами празднования Дня Победы люди делятся в социальных сетях.