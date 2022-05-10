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Парень на Land Rover прокатился по ступенькам и крыльцу колледжа в Братске

20-летний парень взял автомобиль Land Rover у родственника и прокатился на нем по ступенькам и крыльцу Целлюлозно-бумажного колледжа в городе Братске Иркутской области, сообщает региональная полиция.

Нарушителя удалось установить благодаря публикации записи произошедшего в социальных сетях. «В кратчайшие сроки сотрудники ГИБДД Межмуниципального управления МВД России "Братское" установили владельца внедорожника. В ходе беседы мужчина сообщил, что за рулем иномарки в момент нарушения ПДД находился его 20-летний родственник», – говорится в сообщении.

Молодого человека приговорили к административному штрафу в 2 тысячи рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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