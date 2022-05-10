Восемь пострадавших от пожара в селе Половино-Черемхово получат по 105 тысяч рублей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил выплатить по 105 тысяч рублей восьмерым жителям села Половино-Черемхово Тайшетского района, чьи дома пострадали от пожара, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сто тысяч рублей – это социальная выплата по утрате предметов первой необходимости, 5 тысяч рублей составляет материальная помощь. По сообщению муниципалитета, часть пострадавших в настоящее время проживают у родственников, одна семья снимает жилье», – говорится в сообщении.

Работа по организации предоставления выплат будет проведена в кратчайшие сроки.

Напомним, о возгорании в селе стало известно 8 мая в 15:14. В результате пожара сгорели шесть домов и школа. В настоящее время вопрос ремонта старого или строительство нового учреждения обсуждается. Что касается погорельцев, то им помимо денег выделят древесину для восстановления домов.