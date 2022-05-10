Глава поселения в Братском районе сама себе повысила зарплату на 100 тысяч рублей

Главу сельского поселения в Братском районе Иркутской области осудят за самовольное повышение себе зарплаты на 100 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по региону.

«В начале 2020 года глава сельского поселения, не собирая заседание депутатов Думы муниципального образования, изготовила и подписала решение Думы об увеличении себе размера заработной платы. Данный официальный документ был опубликован и направлен в финансовый орган. На его основании обвиняемой на протяжении двух лет начислялась и выплачивалась заработная плата в завышенном размере», – рассказали в ведомстве.

Возбуждены два уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог», они направлены в суд для рассмотрения по существу.