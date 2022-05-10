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Минфин опроверг сообщение Bloomberg о прогнозе падения ВВП на 12%

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Информация о возможном падении ВВП России на 12% в 2022 г., опубликованная агентством Bloomberg, не соответствует действительности, сообщил Минфин в своем телеграмм-канале.

Ведомство отмечает, что в его полномочия не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов. 

«В ведомстве ожидают, что принимаемые правительством и Банком России меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики», — отмечается сообщении.

В понедельник, 9 мая, Bloomberg сообщило, что согласно внутреннему прогнозу Министерства финансов, ВВП России вероятно упадет на 12% и страна столкнется с самым глубоким экономическим спадом почти за три десятилетия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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