S&P 500 в шаге от медвежьего рынка

В понедельник ключевой американский индекс S&P 500 впервые с марта 2021 г. опустился ниже 4000 пунктов, все ближе подходя к той стадии, которую трейдеры характеризуют как медвежий рынок.



– Неофициально считается, что фаза медвежьего рынка наступает когда индекс теряет 20% и более от достигнутых максимумов. Своего рекордного уровня индекс достиг в январе на отметке 4818,6 пункта, и соответственно уже потерял 17,2%. Остается буквально один шаг, – подчеркивают эксперты БКС.



Последний раз медвежий рынок наблюдался по S&P 500 в 2020 г. на фоне вспышки пандемии. Он был весьма коротким — благодаря быстрой реакции правительств и монетарных властей. На восстановление потерянных 34% потребовалось 5 месяцев.



– В отличие от последнего медвежьего рынка, – считают эксперты БКС. – Сейчас сложно ожидать столь же быстрого восстановления, как в 2020 г., когда мировые Центробанки и правительства бросили все средства на борьбу с пандемией, и дали финансовым рынкам серьезную поддержку.Текущая ситуация характеризуется обратными тенденциями: борьбой с устойчивой инфляцией, что провоцирует ФРС на подъем процентных ставок, что и оказывает негативное влияние на рынок акций.В то же время, как таковой факт фиксации 20%-ой просадки по S&P 500 не значит, что рынок сразу резко ускорит снижение. Напротив, он вполне может показать существенный отскок, но сам факт подобного движения будет говорить о том, что теперь есть риск более глубокой и затяжной коррекции.