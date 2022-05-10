Семьям погибших во время пожара в садоводстве Братска выплатят по 1 млн рублей

Правительство Иркутской области выплатит по 1 млн рублей семьям, члены которых погибли во время крупного пожара 8 мая в СНТ «Моргудон» в Братске, следует из данных доклада губернатора Приангарья Игоря Кобзева, озвученного в ходе онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной лесным пожарам в российских регионах.

Во время крупного пожара в садоводстве Братска погибли два человека – их семьи получат выплаты до 13 мая.

Напомним, возгорание в садоводстве «Моргудон» случилось во втором часу дня 8 мая. В результате возгорания огнем уничтожены 35 домов. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела. В тушении были задействованы 52 человека, 22 единицы техники.