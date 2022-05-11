За день пять российских губернаторов объявили о досрочном уходе

Путин уже назначил новых глав, сообщает РБК.

10 мая о своей досрочной отставке объявили пять губернаторов. Это губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Марий Эл Александр Евстифеев, а также главы Томской, Саратовской и Рязанской областей Сергей Жвачкин, Валерий Радаев и Николай Любимов.

В каждом из документов президент России Владимир Путин принял отставку глав региона с формулировкой «по собственному желанию».

На следующий день он подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей.