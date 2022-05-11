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За день пять российских губернаторов объявили о досрочном уходе

Путин уже назначил новых глав, сообщает РБК.

10 мая о своей досрочной отставке объявили пять губернаторов. Это губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Марий Эл Александр Евстифеев, а также главы Томской, Саратовской и Рязанской областей Сергей Жвачкин, Валерий Радаев и Николай Любимов.

В каждом из документов президент России Владимир Путин принял отставку глав региона с формулировкой «по собственному желанию».

На следующий день он подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей.

  • Врио главы Республики Марий Эл назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев.
  • Врио губернатора Кировской области — референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов.
  • Врио губернатора Рязанской области — глава Росстата Павел Малков.
  • Врио главы Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин.
  • Врио главы Томской области — замначальника кремлевского Управления по внутренней политике Владимир Мазур.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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