За день пять российских губернаторов объявили о досрочном уходе

Путин уже назначил новых глав, сообщает РБК.
10 мая о своей досрочной отставке объявили пять губернаторов. Это губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Марий Эл Александр Евстифеев, а также главы Томской, Саратовской и Рязанской областей Сергей Жвачкин, Валерий Радаев и Николай Любимов.
В каждом из документов президент России Владимир Путин принял отставку глав региона с формулировкой «по собственному желанию».
На следующий день он подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей.
- Врио главы Республики Марий Эл назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев.
- Врио губернатора Кировской области — референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов.
- Врио губернатора Рязанской области — глава Росстата Павел Малков.
- Врио главы Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин.
- Врио главы Томской области — замначальника кремлевского Управления по внутренней политике Владимир Мазур.