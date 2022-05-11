BitRiver планирует подать иск к Минфину США из-за санкций

Один из крупнейших операторов дата-центров для майнинга криптовалют российская компания BitRiver, в апреле этого года попавший под американские санкции, рассматривает возможность подачи иска к министерству финансов США, сообщает "Прайм" со сслыкой на РИА Новости. В компании считают, что для введения ограничений нет законных оснований, BitRiver – не госструктура, а на 100% частная компания, которая никоим образом не помогает РФ обходить санкции.

– BitRiver рассматривает возможность подготовить и подать иск к министерству финансов США, которое объявило персональные санкции всей группе компаний крупнейшего российского оператора центров обработки данных. В BitRiver уверены, что действия американского ведомства наносят прямой репутационный вред компании и ее международному бизнесу, так как обвинения ничем не обоснованы, – заявили в компании.

Кроме того, BitRiver намерена предъявить Минфину США обвинение в недобросовестной конкуренции и лоббировании отрасли майнинга США, нарушающих правила Всемирной торговой организации. По словам генерального директора BitRiver Игоря Рунца, действия американского Минфина "попыткой изменить мировую расстановку сил в пользу компаний США и убрать с рынка крупнейшего российского игрока".

BitRiver (ООО «БитРивер Рус») основана Игорем Рунцом в 2017 году. Компания предоставляет услуги хостинга и готовые решения для крупномасштабного майнинга криптовалюты. По собственным данным, сейчас у нее под управлением пять собственных дата-центров, а также 15 проектов в процессе реализации в России и за рубежом. Совокупная потребляемая мощность дата-центров составляет 300 МВт. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» по итогам 2021 года ООО «БитРивер Рус» получило выручку в 2,9 млрд руб. при чистой прибыли в 167 млн руб. В ноябре 2020 года BitRiver договорился с En+ Group о развитии проектов в области добычи криптовалют, первым стал запуск площадки в Братске Иркутской области. Она состоит из мобильных платформ для майнинга (специально переоборудованных морских контейнеров, сопоставимых с полноценными майнинговыми центрами). В рамках первой фазы проекта запущены 14 платформ, каждая из которых вмещает 400 майнеров нового поколения S19 Pro (110 Th).