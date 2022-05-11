Профицит российского бюджета составил 800 млрд рублей – «Известия»

По словам экспертов, превышение доходов над расходами связано с дополнительной нефтегазовой прибылью.

При этом профицит всех региональных бюджетов превысил 16,6 трлн рублей, отмечается в статистике. Однако уже в середине года прибыль сменится дефицитом из-за роста расходов на поддержку экономики, уверены, опрошенные «Известиями», аналитики.

С 1 января по 30 апреля федеральный бюджет оказался профицитным, следует из данных портала «Электронный бюджет». Сумма доходов составила 9,7 трлн рублей, а расходов 8,9 трлн. Казна получила 7,7 трлн в виде прибыли от налогов и сборов, более 2 трлн от неналоговых доходов, а безвозмездные поступления принесли бюджету 25,4 млрд рублей.

Согласно закону о бюджете на этот год, профицит должен составить 1,3 трлн рублей, однако его уже точно не будет, заявляли премьер-министр Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов. В начале апреля председатель правительства сообщил, что профицит будет нулевым. В конце апреля глава Минфина спрогнозировал по итогам 2022-го дефицит на уровне 1,6 трлн рублей.