Хакеры атаковали Rutube

Платформа перестала работать 9 мая. В пресс-службе заявили о крупнейшей в истории компании кибератаке.

«Как известно, APT – это спланированные и – что важно – дорогостоящие атаки. Кто-то очень хотел помешать RUTUBE показать парад Победы и праздничный салют», – рассказали в Телеграм-канале сервиса.

Специалисты заявляют, что исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас сегменты удаленных сред и баз восстанавливают.

Для расследования атаки и устранения ее последствий привлечены несколько экспертных команд, в частности команда специалистов центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center).

«Эксперты уже вторые сутки вместе с сотрудниками RUTUBE занимаются решением проблемы. Предстоит большая работа, но уже есть первые результаты», – заявляют в пресс-службе.