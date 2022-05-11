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Хакеры атаковали Rutube

Платформа перестала работать 9 мая. В пресс-службе заявили о крупнейшей в истории компании кибератаке.

«Как известно, APT  – это спланированные и – что важно – дорогостоящие атаки. Кто-то очень хотел помешать RUTUBE показать парад Победы и праздничный салют», – рассказали в Телеграм-канале сервиса.

Специалисты заявляют, что исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас сегменты удаленных сред и баз восстанавливают.

Для расследования атаки и устранения ее последствий привлечены несколько экспертных команд, в частности команда специалистов центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center).

«Эксперты уже вторые сутки вместе с сотрудниками RUTUBE занимаются решением проблемы. Предстоит большая работа, но уже есть первые результаты», – заявляют в пресс-службе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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