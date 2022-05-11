ИНК и благотворительный фонд Марины Седых поздравили ветеранов с Днем Победы

Сотрудники Иркутской нефтяной компании и Иркутского завода полимеров при поддержке Благотворительного фонда Марины Седых поздравили ветеранов и тружеников тыла с 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, рассказали SIA.RU в компании.

Праздничные мероприятия прошли со 2 по 6 мая. На территории Усть-Кутского района благотворительная программа «С Днем Победы!» реализуется с 2015 года. В этом году продуктовые корзины и поздравления получили 100 жителей северной территории – ветераны, узники концлагерей, труженики тыла, дети войны, вдовы солдат.

Волонтеры ИНК адресно поздравили с наступающим праздником иветеранов из Иркутска, а также жителей геронтологическогого центра в Марково. В этом году благодаря улучшению эпидемиологической ситуации удалось провести традиционный праздничный концерт и организовать полевую кухню.

Также была оказана помощь Иркутской областной общественной организации содействия ветеранам образования. 25 человек получили денежную помощь на приобретение лекарственных препаратов.