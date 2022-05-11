Игорь Кобзев доложил Владимиру Путину о мерах борьбы с лесными пожарами

На совещании с членами правительства Российской Федерации по вопросу «О мерах по сокращению лесных пожаров в Российской Федерации» президент страны обратил внимание, что именно главы регионов обязаны обеспечить тушение пожаров.

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– Обращу особое внимание: нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет. Нужно в корне менять ситуацию там, где это, конечно, необходимо. Если мы видим, что что-то не работает или работает не так, как нужно, нужно ситуацию менять: бороться с пожарами более эффективно, системно, последовательно, повысить качество и уровень всех видов профилактики, – подчеркнул Владимир Путин.

При этом президент сделал акцент на том, что «если ситуация начинает выходить из-под контроля, ни в коем случае нельзя замалчивать эти проблемы, напротив, нужно максимально оперативно запрашивать помощь».

Говоря о мерах, проводимых для сокращения лесных пожаров, Игорь Кобзев озвучил предложение продлить срок реализации национального проекта «Экология» до 2030 года и добавить в него пункт по капитальному ремонту специализированной техники.

– Мы видим высокую эффективность нацпроекта «Экология» для системного решения стратегических задач. Каждый год мы прибавляем в объемах работ. Вместе с тем, появляются новые задачи, которые также нужно решать системно. Например, проведённый нами анализ показал, что стоимость восстановленной техники с учетом ремонта ниже закупочной цены техники, приобретаемой по проекту. Включение в Нацпроект позволит организовать эту работу системно, – сказал губернатор.

Игорь Кобзев доложил президенту, что в соответствии с целевыми показателями нацпроекта «Экология» укомплектованность лесопожарной техникой составляет 87,2%. К 2024 году будет обеспечено 100%. По поручению губернатора, служба Гостехнадзора два раза в месяц проверяет состояние лесопожарной техники. Готовность самоходной техники, заявленной в сводный план тушения лесных пожаров, на текущий момент составляет 98 %.

Также Игорь Кобзев сообщил о комплексе мер, которые принимаются в регионе для профилактики и оперативного тушения лесных пожаров. В своем докладе он отметил, что анализ горимости лесов за последние три года показал, что наиболее тяжелая обстановка и сложное тушение приходится на северные и северо-восточные территории региона. В связи с этим в Иркутской области было установлено новое лесопожарное зонирование. Создано четыре авиаотделения. На 80% увеличена зона применения наземных сил и средств – почти до 6 млн га. На 34% расширена зона применения авиационных сил и средств – до 53 млн га.

Согласно поручению президента РФ, общий объем финансирования на охрану лесов от пожаров в 2022 году в Иркутской области увеличен до 1 млрд 680 млн рублей, из них 800 млн рублей – средства федерального бюджета. Помощь из бюджета страны выросла на 39% по сравнению с 2021 годом. Из областного бюджета, по информации губернатора, выделят более 120 млн рублей на создание лесопожарной станции третьего типа, а также 50 млн рублей для капитального ремонта «тяжелой» техники лесопожарных формирований

Также глава региона заявил, что с мая этого года на 35% увеличивается заработная плата лесных пожарных и лиц, участвующих в тушении. Для этого из областного бюджета будет выделено еще почти 400 млн рублей. С учетом допфинансирования существенно увеличена численность парашютно-десантной пожарной службы (с 310 до 440 человек).

Кроме того, серьёзное внимание уделяется вопросам добровольчества. Правительство Иркутской области приняло соответствующий Закон, определяющий формы поддержки добровольных пожарных. Одна из них – страхование добровольных пожарных.

– Поскольку оперативная обстановка на территории Иркутской области продолжает оставаться сложной, режим чрезвычайной ситуации сохраняем, все силы и средства находятся в постоянной готовности, – доложил Игорь Кобзев.

Кстати

На сегодняшний день в Иркутской области проведено более тысячи контрольно-проверочных мероприятий, в результате которых выявлено 154 нарушения Правил пожарной безопасности в лесах, составлено соответствующее число протоколов. Общая сумма административных штрафов – почти 4 млн рублей. Органами дознания возбуждено 9 уголовных дел.