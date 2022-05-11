Иркутская область заняла 18 место в России по числу вахтовиков

Данный формат работы указан в 9,5% резюме.

Служба исследований hh.ru изучила резюме вахтовиков и выяснила, кто обычно интересуется такой работой, и как много желающих поехать на вахту среди жителей Иркутской области.

Работу вахтой сегодня рассматривают лишь 5% российских соискателей, однако в некоторых регионах доля таких резюме существенно выше. Так, на первом месте по интересу к работе вахтовым методом оказался Ямало-Ненецкий АО – в этом регионе на вахтовиков приходится 17,1% соискателей.

На втором месте – Сахалинская область (16,6%), на третьем – Забайкальский край (16,1%). Реже всего поехать на вахту готовы жители Нижегородской области (всего 2,9%), Москвы (2,6%) и Московской области (2,2%).

Среди соискателей из Иркутской области вахта также пользуется большой популярностью – этот вариант занятости указан в 9,5% резюме (18 место среди всех регионов России).

Если сравнивать регионы Сибирского федерального округа, то наибольшая доля соискателей, готовых к работе вахтовым методом, живут в Томской области (10,3%), наименьшая – в Новосибирской области (4,1%). При этом количественно больше всего вахтовиков – в Красноярском крае (6,7 тысяч активных резюме в апреле).

Чаще всего вахтовый метод работы привлекает водителей – это 7,1% от всех «вахтовых» резюме. Также в лидерах – инженеры-конструкторы (5,1%), механики (4,3%), менеджеры по продажам (4%), машинисты (3,8%), инженеры-технологи (3,2%), слесари (3%), инженеры ПТО (2,8%), электромонтажники (2,7%) и прорабы (2,6%). Реже всего среди соискателей-вахтовиков встречаются косметологи, дворники, а также парикмахеры и мастера ногтевого сервиса – это буквально единичные случаи.

Зарплатные ожидания 24% вахтовиков превышают 100 тысяч рублей. От 80 до 100 тысяч рассчитывают зарабатывать 18% соискателей, от 60 до 80 тысяч – 19%, от 40 до 60 тысяч рублей – еще 22%. На зарплату менее 40 тысяч рублей согласны только 17% вахтовиков.