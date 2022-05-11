Улицы городов и поселков Иркутской области назовут в честь погибших при выполнении спецоперации на Украине

Об этом заявил губернатор Приангарья Игорь Кобзев на праздновании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

– В правительство Иркутской области и к муниципальным властям поступают обращения от жителей с просьбами увековечить память воинов, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Имена погибших просят присвоить улицам, памятным аллеям и школам, где они учились. Уверен, мы это сделаем, – передает цитату губернатора «Комсомольская правда».

Напомним, что недавно стало известно о погибшем на Украине военном из Иркутской области. Прощание с офицером Виктором Брыжовым состоялось 7 мая.