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Проект парка Комсомольский во Втором Иркутске лидирует в голосовании за объект благоустройства

Свой объект выбрали уже 15 тысяч иркутян, сообщили SIA.RU в мэрии.

Каждый житель города старше 14 лет может выбрать один из шести проектов:

  • Парк «Патриот» на улице Ширямова
  • Cквер в поселке Жилкино
  • Парк Комсомольский во Втором Иркутске
  • Сквер в микрорайоне Приморский
  • Спорт-парк на Ушаковке
  • Дендропарк в Академгородке

Сегодня в голосовании лидируют парк Комсомольский, набравший 3666 голосов, спорт-парк на берегу Ушаковки – 3353 голоса и территория дендропарка в Академгородке – 3254 голоса.

Голосование продлится до 30 мая на платформе 38.gorodsreda.ru. Там же можно увидеть дизайн-проекты. В общественных местах всем желающим помогают проголосовать волонтеры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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