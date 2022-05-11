Проект парка Комсомольский во Втором Иркутске лидирует в голосовании за объект благоустройства

Свой объект выбрали уже 15 тысяч иркутян, сообщили SIA.RU в мэрии.

Каждый житель города старше 14 лет может выбрать один из шести проектов:

Парк «Патриот» на улице Ширямова

Cквер в поселке Жилкино

Парк Комсомольский во Втором Иркутске

Сквер в микрорайоне Приморский

Спорт-парк на Ушаковке

Дендропарк в Академгородке

Сегодня в голосовании лидируют парк Комсомольский, набравший 3666 голосов, спорт-парк на берегу Ушаковки – 3353 голоса и территория дендропарка в Академгородке – 3254 голоса.

Голосование продлится до 30 мая на платформе 38.gorodsreda.ru. Там же можно увидеть дизайн-проекты. В общественных местах всем желающим помогают проголосовать волонтеры.