Проект парка Комсомольский во Втором Иркутске лидирует в голосовании за объект благоустройства

Свой объект выбрали уже 15 тысяч иркутян, сообщили SIA.RU в мэрии.
Каждый житель города старше 14 лет может выбрать один из шести проектов:
- Парк «Патриот» на улице Ширямова
- Cквер в поселке Жилкино
- Парк Комсомольский во Втором Иркутске
- Сквер в микрорайоне Приморский
- Спорт-парк на Ушаковке
- Дендропарк в Академгородке
Сегодня в голосовании лидируют парк Комсомольский, набравший 3666 голосов, спорт-парк на берегу Ушаковки – 3353 голоса и территория дендропарка в Академгородке – 3254 голоса.
Голосование продлится до 30 мая на платформе 38.gorodsreda.ru. Там же можно увидеть дизайн-проекты. В общественных местах всем желающим помогают проголосовать волонтеры.